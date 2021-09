Premium Het beste van De Telegraaf

Adviesraad kabinet: ’Snijden in de zorg of fors meer betalen’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Den Haag - De gezondheidszorg groeit zo hard dat die andere voorzieningen wegdrukt. „De grenzen van de houdbaarheid komen in zicht”, aldus een alarmerend rapport van adviesraad WRR. Als er geen rem komt op de uitgaven gaat de komende decennia alle welvaartswinst in Nederland op aan zorg, ’via premies, belastingen of eigen betalingen’.