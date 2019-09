Amsterdam - Wie ooit heeft gedate heeft het ongetwijfeld wel eens meegemaakt. Je hebt leuk contact met iemand, misschien al eens afgesproken, je stuurt nog een berichtje en dan niets. Vindt hij je niet meer leuk? Is hij verliefd op iemand anders? Is hij gestikt in zijn ontbijt? Je zult het nooit weten. Je bent geghost.