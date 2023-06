Premium Het beste van De Telegraaf

Werkvraag: werknemer met jaarcontract vergeten te informeren over voortzetting, wat nu?

Door Edith van Schie Kopieer naar clipboard

Ⓒ De Telegraaf

Wij beginnen een nieuw dienstverband altijd met een jaarcontract. Nu heb ik bij een medewerker die vorig jaar in dienst is getreden de aanzegdatum en de einddatum van het jaarcontract verkeerd geagendeerd. Inmiddels is de duur van het jaarcontract al verstreken en werkt de medewerker nog steeds bij ons. Wat nu?