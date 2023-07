Premium Het beste van De Telegraaf

Huizenkopers zetten vaker hypotheekrente tien jaar vast

Het valt Oscar Noorlag op dat in het tweede kwartaal van 2023, vooral doorstromers (24% ) kiezen voor 20 jaar vast. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep ziet een aantal trends die lijken te keren. „De helft van de consumenten kozen in het eerste kwartaal van 2022 nog voor 20 jaar vast, 19% zelfs voor 30 jaar. Slechts beperkt, want 19% koos voor de optie om de hypotheekrente voor 10 jaar vast te zetten.” Volgens deze expert is de keuze voor die rentevaste periode in de loop van 2022 drastisch veranderd.