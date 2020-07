’Huizen van hout oplossing woningnood’

In Almere Oosterwold staat een van de eerste door Sustainer Homes ontworpen houten villa’s. Ⓒ BASEPHOTOGRAPHY

De woningnood is al jaren nijpend in ons land. Er is vooral dringend behoefte aan bouwlocaties. Als die beschikbaar zijn, zegt het Utrechtse bedrijf Sustainer Homes in no-time een complete stad te kunnen neerzetten. Van hout.