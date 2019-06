Dreun Beter Bed en Fastned op Damrak

Om 12:35 uur stond de AEX 0,3% lager op 558,6 punten. De AMX steeg 0,2% naar 774,9 punten.

De Duitse 10-jaarsrente bereikte vanochtend met min 0,33% het laagste niveau ooit. De Duitse DAX noteerde een fractie verlies, net als de CAC-40, de FTSE raakte 0,5% kwijt.

De indexfutures wezen op een licht lagere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters om 15.30 uur.

Beleggers maken zich enigszins zorgen over de opgelopen spanningen tussen Iran en de VS. Iran laat weten dat de nieuwe financiële sancties de diplomatieke banden tussen de twee landen onmogelijk maken.

„Beleggers zijn in afwachting van de aankondiging van Powell bij de Federal Reserve vandaag en de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Chinese leider Xi Jinping tijdens de G20-top eind deze week”, aldus handelaar Frank Bonsee van ABN Amro. „De hele markt zit in de fase dat na de cijfers van Adobe en Oracle de volgende resultatenreeks nadert. De meeste beleggers blijven dan aan de zijkant. Terwijl de beurzen er onderliggend nog goed bij liggen.”

Brentolie verloor 0,7% bij $64,48 per vat. De euro ging 0,1% achteruit tegen de dollar bij $1,1382.

KPN in de verkoop

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde Ahold Delhaize zonder concrete reden met een min van 2,5% onderaan.

KPN zakte 2,4%, na de aankondiging dat Maximo Ibarra in september om familieredenen aftreedt als topman van het telecombedrijf vanwege ’prangende familiaire omstandigheden’. ,,Een teleurstellende aankondiging”, zegt handelaar Frank Bonsee bij ABN Amro. ,,Het is teleurstellend voor beleggers als je er zo kort bent en alweer moet vertrekken. Dat roept meteen vragen op over de strategie voor de middellange termijn.”

KPN-president-commissaris Duco Sickinghe reageerde snel en meldde dat KPN zijn strategie niet wijzigt. Ibarra voerde vereenvoudiging van de organisatie door, hij zette het mes in merknamen XS4ALL, Telfort en Yes Telecom.

Adyen daalde 0,4%. De betalingsverwerker wil een stap zetten in de VS.

Staalgigant ArcelorMittal klom 1,3%.

Shell steeg 0,2%. De olie- en gasmaatschappij zou de belangrijkste kandidaat zijn om energiemaatschappij Eneco over te nemen.

Bij de middelgrote fondsen stond Air France KLM met een verlies van 1,2% onderaan. Metalenleverancier AMG zette zijn vorige week ingezette herstel voort en won nog eens 3,1%.

Smallcap Accsys won 5,1%, na de publicatie van meevallende voorlopige cijfers over het boekjaar 2018/19. Ook bij de houtveredelaar vertrekt de topman.

Op de lokale markt daalde FastNed met 39,1% naar €25,50. Vrijdag was de laadpalenleverancier na een spectaculair beursdebuut naar €50 gestegen. Ondanks alle kritiek verliep alles volgens het boekje, aldus beursbedrijf Euronext.

Beter Bed ging met 38,1% onderuit. De slaapkamerspecialist heeft liquiditeitsproblemen en overweegt verkoop van zijn moeizaam draaiende Duitse dochter Matratzen Concord. In reactie hierop heeft DeGroof Petercam zijn advies tot ’houden’ verlaagd. KBC bleef wel bij zijn koopadvies.

Retail Estates won 0,9%, na de aangekondigde aankoop van 56 Nederlandse winkelpanden.