Onrust bij Beter Bed op kalme beurs

Om elf stond de AEX 0,3% lager op 558,6 punten. De AMX steeg 0,2% naar 774,9 punten.

De Duitse 10-jaarsrente bereikte vanochtend met min 0,33% het laagste niveau ooit.

De indexfutures wezen op een licht lagere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag, na per saldo licht lagere slotstanden op maandag.

Beleggers maken zich enigszins zorgen over de opgelopen spanningen tussen Iran en de VS. Iran laat weten dat de nieuwe financiële sancties de diplomatieke banden tussen de twee landen onmogelijk maken.

Beleggers waren ook in afwachting van de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Chinese leider Xi Jinping tijdens de G20-top eind deze week.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde Ahold Delhaize zonder concrete reden met een min van 2,5% onderaan.

KPN zakte 2,4%, na de aankondiging dat Maximo Ibarra in september om familieredenen aftreedt als topman. Adyen daalde 0,4%. De betalingsverwerker wil een stap zetten in de VS.

Staalgigant ArcelorMittal klom 1,3%.

Shell steeg 0,2%. De olie- en gasmaatschappij zou de belangrijkste kandidaat zijn om energiemaatschappij Eneco over te nemen.

Bij de middelgrote fondsen stond Air France KLM met een verlies van 1,2% onderaan. Metalenleverancier AMG zette zijn vorige week ingezette herstel voort en won nog eens 3,1%.

Smallcap Accsys won 5,1%, na de publicatie van meevallende voorlopige cijfers over het boekjaar 2018/19. Ook bij de houtveredelaar vertrekt de topman.

Op de lokale markt daalde FastNed met 39,1% naar €25,50. Vrijdag was de laadpalenleverancier na een spectaculair beursdebuut naar €50 gestegen.

Beter Bed ging met 38,1% onderuit. De slaapkamerspecialist heeft liquiditeitsproblemen en overweegt verkoop van zijn moeizaam draaiende Duitse dochter Matratzen Concord. In reactie hierop heeft DeGroof Petercam zijn advies tot ’houden’ verlaagd. KBC bleef wel bij zijn koopadvies.

Retail Estates won 0,9%, na de aangekondigde aankoop van 56 Nederlandse winkelpanden.