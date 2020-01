Boekhandel gaat rookwaar verkopen (en andersom)

Hoeveel filialen precies tot combinatiewinkels omgetoverd worden, is nog niet bekend. Daarover wordt volgens een woordvoerder van Primera telkens op lokaal niveau een afweging gemaakt. Voor sommige locaties is de knoop al doorgehakt. Inmiddels zijn er al negen winkels die een combinatie van Primera en Blz. zijn. De stap heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid.

Ondernemers in de detailhandel sluiten zich steeds vaker aan bij een commercieel samenwerkingsverband. Hierdoor beschikt een ondernemer over de voordelen van het grootwinkelbedrijf, zoals schaalvoordelen, marketing, advies en automatisering.

Primera, bij het grote publiek ook wel bekend als de sigarenboer, is een coöperatie en heeft inmiddels 518 aangesloten winkels in Nederland. De Blz.-groep is met tachtig aangesloten winkels een samenwerkingsverband van zelfstandige boek- en kantoorvakhandels. Libris en Blz zijn beide retailformules van Euretco.