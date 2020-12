Fotonicagroeier werkt op eigen benen aan beursgang

Het bedrijf maakt sinds vijftien jaar onderdelen voor fotonicatechnologie, maar wil zich ontwikkelen tot maker van complete meetsystemen die gebruikmaken van fotonicatechnologie, zegt Daan Kersten, die de afgelopen drie maanden al de fotonica-activiteiten van Technobis heeft geleid. „We werken onder andere met Saab, een toeleverancier van Airbus, aan een systeem waarmee we de temperatuur in brandstofleidingen via een glasvezel heel efficient op veel plekken kunen meten. Dat kan ook in autobatterijen, daar is de temperatuur erg belangrijk voor de prestatie. Andere systemen kunnen bijvoorbeeld via een glasvezel die door kunstvezels van vliegtuigvleugels worden gewoven, de buiging van de vleugel meten.”

Met een kantoor in Eindhoven, komt PhotonFirst dichter bij andere partijen in de productieketen, vertelt Kersten. „Er gaan 36 mensen mee met de verzelfstandiging, maar zij blijven in Alkmaar. We hebben nu vier mensen die in die regio, maar zij werkten al veel vanuit huis”, zegt Kersten, die ervaring heeft opgedaan met het snel laten groeien van een high-techmaakbedrijf bij Additive Industries dat hij acht jaar heeft geleid. „Met deze verzelfstandiging willen we groeien, en daar is de locatie in Eindhoven ook voor bedoeld.”

Beursgang

Kersten heeft als doel het bedrijf uiteindelijk naar de beurs te brengen. „De grootaandeelhouder Active Capital Company denkt dat het mogelijk is om dit bedrijf heel snel te laten groeien. We denken dat het over vijf jaar klaar kan zijn voor een beursgang en een omzet van rond de honderd miljoen kan halen. Dat is nu nog een paar miljoen.”