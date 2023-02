Heineken verkoopt meer bier, groeit vooral in Azië

In 2022 verscheepte Heineken 7% meer bier dan vorig jaar. Het totaal van 257 miljoen hectoliter was groter dan in 2019, het laatste volle jaar voor de coronapandemie. De duurdere biermerken groeiden in 2022 sneller, met ruim 11%. Het merk Heineken presteerde met 12,5% nog wat beter.

Omdat de prijzen een stuk hoger lagen resulteerde dat in een groei van de netto-omzet van de bierbrouwer van 31% tot €28,7 miljard. De nettowinst daalde met 19% naar bijna €2,7 miljard. Dat komt volgens Heineken door valuta-effecten. Onderliggend groeide de aangepaste nettowinst, voor eenmalige uitgaven en afschrijvingen (beia), met 31% tot €2,8 miljard.

Kosten

Heineken verwacht dat de kosten voor ingrediënten en energie per hectoliter bier dit jaar vooral in Europa tussen de 15% en 19% gaan stijgen. Dat wil het bierconcern opvangen door te besparen op de kosten. Maar ook de bierprijzen gaan weer verder omhoog.

Heineken is nog steeds bezig met een groot kostenbesparingsprogramma van in totaal €2 miljard. Om dat te bereiken kondigde het concern in 2021 aan dat er wereldwijd 8000 voltijdsbanen werden geschrapt. Maar Heineken wilde ook besparen door verpakkingen lichter te maken en minder verschillende verpakkingsvormen te gebruiken. Het bedrijf meldt nu dat het op koers ligt om voor het eind van dit jaar meer dan €2 miljard te bezuinigen.