Hollands techbedrijf zorgt voor voedselzekerheid in Singapore

Tussen de kassen in het Westland huist Priva, in een indrukwekkend pand van hout met veel licht. Er werken zo’n 650 mensen bij het familiebedrijf. Meiny Prins is de algemeen directeur, ze nam het bedrijf over van haar vader. „Maar Meiny is met vakantie”, zegt Marinus Luiten (33). Daarom staat hij ons te woord. „En omdat ik nauw betrokken ben bij het project in Singapore.”

Voedselzekerheid

„De noodzaak om zelf voedsel te produceren gaat een steeds belangrijkere rol spelen”, zegt de business developer. „De technologie die wij hier ontwikkelen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.” De techniek van Priva zorgt ervoor dat er in de kassen voldoende water en meststoffen zijn, dat het klimaat goed is en dat het licht geregeld wordt. De techniek zit in 10.000 kassen wereldwijd. Volgens Luiten praat je dan over twee derde van alle kassen in de wereld. „De meesten staan in Nederland en Noord-Amerika, maar we zien dat er steeds meer interesse is vanuit het Midden-Oosten en Azië, om minder afhankelijk te worden van de import.”

Dat heeft volgens Luiten vooral te maken met geopolitiek. Landen willen hun afhankelijkheid van andere landen verminderen. „Er gebeurt hier precies hetzelfde als in de energietransitie.” De oorlog, problemen in de toeleveringsketen, de coronacrisis, maar ook klimaatverandering zorgen ervoor dat er steeds meer interesse is in kassenteelt.

„Zo kun je meer lokaal gecontroleerd telen, en dichterbij de vraag produceren”, zegt Luiten. In een kas worden namelijk de onzekerheden waar je in de landbouw mee te maken hebt weggenomen. Je bent niet meer afhankelijk van ’de weergoden’, maar kunt zelf het klimaat en het soort licht instellen. Net als de hoeveel water en mest die een plantje krijgt. Zaadveredelaars zoeken ondertussen uit hoe je het beste gewas kunt ontwikkelen. „Wij hebben dat samenspel hier in Nederland echt tot een kunst verheven.”

De overheid van Singapore wil in 2030 voor 30% in de voedselbehoefte kunnen voorzien van de ruim vijf miljoen inwoners. Nu is dat 4%. „Ons is gevraagd om samen met andere partijen te bedenken hoe we dat omhoog kunnen brengen. We kijken onder andere naar vruchtdragende gewassen, sla en kruiden. Sinds vorig jaar zijn we met de Singaporese overheid, universiteiten en lokale boeren bezig hoe we tot een systeem kunnen komen dat aan de vraag voldoet en economisch haalbaar is.”

Daar hoeft Priva niet veel nieuws voor te ontwikkelen. „We hebben zo enorm veel kennis in het Westland, telers kunnen hier al 85 kilo per vierkante meter produceren in de kassen. Die kennis helpt ons.” In oktober wordt het plan gepresenteerd en kan er geïnvesteerd worden. Want dat is wel ’een dingetje’: het telen in een kas is duurder dan wanneer je het op het land doet. Dat geld moet er dus wel zijn. Luiten verwacht dat de groeiende middenklasse bereid is om meer te betalen, waardoor het uiteindelijk uit kan.

Kunstmatige intelligentie

In Nederland wordt de kassenteelt geplaagd door personeelstekorten. Ook is weinig animo onder zonen en dochters om het bedrijf van hun ouders over te nemen. Luiten ziet daarom heil in robotica en kunstmatige intelligentie. „Er zijn robots die tomaten kunnen plukken, ik verwacht dat dat veel groter gaat worden.”

De heilige graal is volgens de business developer dat een kas in de toekomst helemaal autonoom kan draaien, met behulp van kunstmatige intelligentie. „We willen er voor zorgen dat de plant zelf de informatie geeft en dat het systeem weet wat er moet gebeuren op basis van data. Als we dat ook kunnen koppelen aan de rest van de waardeketen, weet de supermarkt ook precies welke kwaliteit hij de volgende dag krijgt.” Maar nu eerst kassen bouwen in Singapore.