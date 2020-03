Olieprijs (Brent) zet neergang voort tot onder $50

De olieprijs viel rond 08.00 uur (Nederlandse tijd) 1% terug tot $49,50 in afwachting van de onderhandelingen tussen landen verenigd in oliekartel OPEC en Rusland over het verder terugschroeven van de olieproductie.

De olieprijs staat al geruime tijd onder druk vanwege de zorgen dat de verspreiding van het coronavirus een negatieve impact zal hebben op de vraag naar olie.

Bij het tanken is de aanhoudende daling van de olieprijzen goed te merken. De benzineprijzen zijn in de afgelopen weken flink gezakt.