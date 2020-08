Tegenvaller voor Galapagos met antireumamiddel

Dat heeft de Amerikaanse waakhond Food and Drug Administration (FDA) aan Galapagos-partner Gilead gemeld via een zogeheten Complete Response Letter. Galapagos spreekt in een reactie van een tegenvaller. Bij goedkeuring van het medicijn zou het bedrijf een mijlpaalbetaling van 100 miljoen dollar ontvangen.

De FDA heeft de data van de MANTA en MANTA-RAy studies opgevraagd om tot afronding van de beoordeling te komen. Deze studies werden opgezet om vast te stellen of filgotinib impact heeft op spermaparameters. Verder heeft de autoriteit zijn bezorgdheid geuit over het algemene risico-baten profiel van de filgotinib-dosis van 200 milligram.

„Ondanks het nieuws van vandaag blijven we geloven dat filgotinib het potentieel heeft om een effectieve nieuwe behandelingsoptie te worden voor patiënten met reumatoïde artritis, een ziektegebied waar nog steeds een aanzienlijke onbeantwoorde medische behoefte bestaat”, aldus Galapagos.

Gilead is de vergunninghouder voor filgotinib in de Verenigde Staten en verantwoordelijk voor potentiële verkopen aldaar. Galapagos had in zijn ramingen voor dit jaar wel al rekening gehouden met de mijlpaalbetaling. Het bedrijf herziet nu zijn verwachting voor de operationale cash burn. Die komt dit jaar naar verwachting uit 490 miljoen tot 520 miljoen euro.