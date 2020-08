Ⓒ EPA

Slecht, maar beter dan verwacht. Zo kan je de winsten die tot nu toe zijn gerapporteerd omschrijven. Meer dan de helft van de bedrijven in Europa en de Verenigde Staten hebben laten zien dat het tweede kwartaal niet zo verschrikkelijk was als gevreesd. De horde lag wel laag, heel laag. Ik denk dan ook niet dat dit koersherstel bestendig is.