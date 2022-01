Frietcrisis Japan houdt aan, kleine porties terug op menu

McDonald’s in Japan verkocht eerder al een maand alleen kleine porties patat. De fastfoodketen was juist vorige week weer begonnen met het verkopen van alle portiegroottes die op het menu staan.

Vliegtuigen

Eind vorig jaar werden al drie vliegtuigen vol aardappels naar Japan vervoerd om te helpen bij het tekort aan aardappelen in het land. Dat ontstond nadat in het Canadese Vancouver een haven overstroomde. Ook zorgt de coronapandemie voor leveringsproblemen. McDonald’s heeft zo’n 2900 vestigingen in Japan.

Op beelden van een lokale Japanse nieuwszender was in december te zien dat er lange rijen stonden voor de McDonald’s-restaurants in Tokio, waar mensen nog snel een grote portie patat wilden halen voordat het rantsoeneren inging. Rond oud en nieuw was het probleem toen weer opgelost.

Taiwan

Ook in Taiwan treffen wereldwijde logistieke problemen de aanvoer van aardappelen bij sommige McDonald’s-restaurants. Daar wordt de verkoop van hash brown, een aardappelgerecht vergelijkbaar met rösti, om die reden opgeschort. Naar verwachting zijn de aardappelvoorraden half januari weer aangevuld. Frietjes worden intussen wel gewoon verkocht.