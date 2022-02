Arla zoekt met duurdere zuivel groei in Nederland

Arla Foods, bekend van de merken Arla, Melkunie, Lupark en Apetina, zegt dat de impact van de inflatie op het consumtengedrag moeilijk te voorspellen is. Desalniettemin schat het zuivelconcenrn dat in het hoogste segment zit, dat de merkengroei door de prijsstijgingen iets kan achterblijven.

In Nederland wordt echter wel ingezet op verdere groei, met name in biologische en duurzame zuivelproducten. Afgelopen jaar zag Arla zijn aandeel in het Nederlandse zuivelschap groeien van 9,9% naar 10,9%. Arla is vanwege die groei in Nederland op zoek naar nog meer melkveehouders die lid willen worden van de coöperatie en aan de fabriek in Nijkerk melk leveren.

De Deense zuivelreus zag zijn verkopen in het cluster Nederland, België en Frankrijk met 8,4% stijgen. De omzet groeide in de drie landen van €336 miljoen in 2020 naar €360 miljoen afgelopen jaar.

Wereldwijd steeg de omzet van Arla Foods van €10,6 miljard in 2020 naar €11,2 miljard afgelopen jaar. De Denen zijn naast het thuisland, Nederland, België en Frankrijk ook actief in Duitsland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Er zijn in totaal 9400 boeren aangesloten bij de melkcoöperatie. Die zagen hun melkprijs stijgen in een jaar tijd met 1,2 eurocent stijgen tot 39,7 cent per kilo in 2021.