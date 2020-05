Beurs Hongkong keldert door veiligheidswet China

De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds ruim 5 procent kwijt. Oppositieleden in de stad maken zich grote zorgen om de nieuwe Chinese wet waarmee Peking critici de mond wil snoeren en roepen op tot nieuwe demonstraties. De wet vormt een bedreiging voor het grondwettelijk principe van één land, twee systemen, waaronder Hongkong zijn eigen economische en bestuurlijke systemen mag hanteren. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde dat de Verenigde Staten "sterk zullen reageren" als China de wet invoert.

De andere beurzen in de Aziatische regio gingen eveneens omlaag door de verder oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Zo geeft president Trump China de schuld van de coronapandemie. Ook heeft de Amerikaanse Senaat een wet aangenomen die gericht is tegen Chinese bedrijven die onder invloed van Peking staan, en een beursnotering in de VS hebben. De Nikkei in Tokio ging 0,8 procent lager het weekeinde in op 20.388,16 punten. De Kospi in Seoul daalde 1,8 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,9 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai zakte 1,9 procent. Naast de nieuwe "veiligheidswetten" kondigde de Chinese premier Li Keqiang tijdens het Nationale Volkscongres aan dat China geen doelstelling geeft voor de economische groei dit jaar vanwege de onzekerheid veroorzaakt door de virusuitbraak. De economie van het land stevent in 2020 af op de laagste groei in 30 jaar. Li zei ook dat China Taiwanezen gaat steunen die tegen hun eigen regering zijn en willen dat Taiwan zich weer bij China voegt.