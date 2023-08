’Kroonjuweel’ Britse techsector onmisbaar in mobiele telefoons: Arm op weg naar groots debuut

Er is vuurwerk op komst bij de aandelenmarkten in de VS. Chipfonds Arm maakt zich op voor waarschijnlijk de grootste beursgang van dit jaar. Met een verwachte beurswaarde van $60 tot 70 miljard is het Britse bedrijf hard op weg om het debuut van Rivian Automotive bijna twee jaar terug te evenaren.

Debuut van Arm op komst. Ⓒ ANP / EPA