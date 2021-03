Nieuwe blunder UWV: duizenden documenten vernietigd

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Het UWV is volgens de wet verplicht persoonsgegevens van mensen met een uitkering te bewaren. Voor alle soorten gegevens staat een bewaartermijn. Pas daarna mogen ze worden verwijderd. De archieven zijn de laatste jaren opgeschoond en kort geleden kwam aan het licht dat er veel documenten zijn vernietigd nog voor het verstrijken van die bewaartermijn. De documenten waren nog niet gedigitaliseerd. Het UWV spreekt over een ’fout in de interne bedrijfsvoering’.

Om wat voor gegevens gaat het?

Het gaat grotendeels om gegevens die moeten beoordelen of mensen terecht een Wajonguitkering hebben. In Nederland hebben 250.000 mensen zo’n uitkering, omdat zij vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben en niet volledig kunnen werken. Voordat iemand een uitkering krijgt, is er een beoordeling nodig van een verzekeringsarts- en deskundige.

Wat zijn de consequenties?

Volgens het UWV zijn er geen gevolgen voor de lopende uitkeringen. Voor de uitbetaling daarvan zijn deze gegevens niet nodig. Toch wordt niet uitgesloten dat er in individuele situaties gevolgen kunnen zijn. Als zich zo’n geval voordoet en er ontbreekt informatie, dan zal de beslissing volgens een woordvoerder in het voordeel van de klant uitvallen. „Het is onze fout, daar mogen klanten niet de dupe van worden,” zegt UWV-bestuurder Nathalie van Berkel.

Hoe zit het met de andere groep?

Voor de groep oud-uitkeringsgerechtigden betekent het dat ze geen gebruik meer kunnen maken van hun inzagerecht. Zij hebben dan wel geen relatie meer met het UWV, volgens de wet moeten ook die documenten nog een bepaalde periode bewaard blijven. De vernietiging is dan ook in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). UWV heeft daarom een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Hoe wil UWV dit oplossen?

De groep mensen met een lopende uitkering krijgen van het UWV bericht over wat er is gebeurd. Ook komt er verder onderzoek naar de oorzaak van de fout. Verder wordt er geprobeerd een deel van de documenten nog te herstellen. Een woordvoerder kon niet zeggen hoe lang het onderzoek gaat duren.