Horecaclub: claim noodsteun Booking.com ’hard gelag’

Volgens de organisatie bracht Booking.com de voorbije periode duizenden hoteliers in de problemen door bijvoorbeeld asociaal terugboekbeleid. Het bedrijf toonde volens KHN nagenoeg geen begrip voor de hoteliers en gebruikte deze periode vooral om haar eigen kasstroom op gang te houden. „Steun aan Booking.com zou dan ook gepaard moeten gaan met hervorming van de platformmarkt”, aldus de horecabrancheclub.

Dat Booking.com aanspraak maakt op noodsteun is volgens KHN „een hard gelag” voor de duizenden kleine horecaondernemers die buiten deze steunmaatregelen vallen en de duizenden hotels die in de afgelopen maanden door Booking.com zijn gedupeerd. KHN dringt er ook bij de Nederlandse overheid op aan de steunmaatregelen snel te hervormen.

KHN-directeur Dirk Beljaarts wijst onder meer op de seizoensafhankelijke bedrijven, zoals strandpaviljoens, die geen beroep kunnen doen op de NOW-regeling. Hetzelfde geldt voor bedrijven die nog maar net gestart zijn. „Het is natuurlijk niet uit te leggen dat deze ondernemers en hun medewerkers in de kou staan terwijl Booking.com vooraan in de rij staat. Voordat dit gebeurt moeten eerst de problemen voor de seizoensbedrijven worden opgelost.”