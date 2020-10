Wall Street gebukt onder impasse bij deal coronasteun VS

De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent lager op 28.244 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 1,5 procent omlaag gezet op 3433 punten en techbeurs Nasdaq leverde 1,4 procent in tot 11.508 punten.

Het wordt steeds moeilijker om nog vóór de verkiezingen een deal te sluiten over nieuwe coronasteun. Volgens de Democraten blijft er onenigheid met de Republieken over de hoogte van het steunpakket.

Olie- en gasconcern ConocoPhillips (min 1,1 procent) neemt voor 9,7 miljard dollar zijn branchegenoot Concho Resources (min 0,5 procent) over. De deal wordt geheel in aandelen afgehandeld. Het fusiebedrijf heeft een waarde van circa 60 miljard dollar.

Intel zou dicht bij een deal met de Koreaanse chipmaker SK Hynix zijn over de verkoop van zijn geheugenchipdivisie. Dat zou het Amerikaanse bedrijf 10 miljard dollar opleveren. Intel steeg 1,8 procent op de berichten en branchegenoten als Western Digital (plus 9,7 procent) en Micron (plus 3,5 procent) gingen mee omhoog.

Boeing werd 0,6 procent hoger gezet. American Airlines is van plan zijn 737 MAX-toestellen voor het einde van dit jaar weer in gebruik te nemen, na goedkeuring van de autoriteiten.

Oliedienstverlener Halliburton leed opnieuw verlies in het afgelopen kwartaal vanwege afschrijvingen en kosten voor het schrappen van banen. Onderliggend presteerde Halliburton wel beter dan gedacht en het aandeel kreeg er 1 procent bij.

De Chinese webwinkelgigant Alibaba werd 0,1 procent hoger gezet na een miljardeninvestering in het Chinese supermarktconcern Sun Art Retail. Uiteindelijk wil Alibaba de grootste supermarktketen van het Aziatische land helemaal in handen krijgen.

De euro stond op 1,1781 dollar, tegenover 1,1785 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 40,95 dollar. Brentolie daalde 0,5 procent in prijs, tot 42,74 dollar per vat.