Wall Street trapt nieuwe handelsweek hoger af

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York kwamen maandag hoger uit de startblokken. De hoop dat er mogelijk toch een akkoord kan worden bereikt over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie zorgde voor enig optimisme op Wall Street. Daarnaast gaat de aandacht van beleggers weer uit naar het kwartaalcijferseizoen in de Verenigde Staten.