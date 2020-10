Wall Street zakt weg; chips in trek

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handelsdag in de min. Het positieve sentiment van de opening lijkt daarmee verdwenen. Beleggers kijken onder meer naar gesprekken over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie. Ook worden de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten gehouden en gaat de aandacht naar het kwartaalcijferseizoen.