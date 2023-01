Premium Het beste van De Telegraaf

Brabantse kunstenaar schrijft boek over Nederlandse voorgangers: Artistieke escapades in Parijs

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Karel Appel (l.) in 1976 in het Parijse restaurant Tour d’Argent naast zijn vriendin Henny Sutopo, Johan en Danny Cruijff tegenover hen. Ⓒ Foto De Telegraaf/ Nico Koster

De illustere gangen van beroemde Nederlandse schilders als Jan Wolkers, Kees van Dongen of Isaac Israels zijn nog altijd goed na te gaan in Parijs. De Brabantse kunstenaar Diederik Stevens nodigt iedereen uit om in hun voetsporen te treden. Al is het thuis, lezend in een stoel.