Ondernemer ziet recessie aankomen

Dat blijkt uit het producentenvertrouwen dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandelijks meet. „In bijna alle bedrijfstakken was het producentenvertrouwen in augustus lager dan een maand eerder. Uitzondering is de voedings- en genotmiddelenindustrie”, zo meldt het CBS.

„We zagen de afgelopen tijd vooral aanbodschokken”, zegt Jan-Paul van de Kerke, econoom bij ABN Amro. Na de coronacrisis hadden veel branches moeite om de productie weer op te starten, onder meer door tekorten aan grondstoffen. „Inmiddels zien we dat de vraagkant wordt geraakt.”

De ondernemers geven aan minder bedrijvigheid te verwachten in de komende maanden. „De hoge inflatie raakt consumenten en de hoge energieprijzen bedreigen ook de bedrijvigheid”, aldus de ABN-econoom. „De daling van het vertrouwen was groter dan ik had verwacht, maar het algemene beeld ligt in lijn met onze recente raming. Daarin gaan we ervan uit dat Nederland aan het einde van het jaar in een recessie terechtkomt. De recessie in de rest van de eurozone zal overigens dieper zijn. Het sentiment van de industrie bevestigt dit beeld.” Het consumentenvertrouwen gaat al langer hard omlaag. „De consument is nog somberder dan tijdens de coronacrisis”, aldus Van de Kerke. „Ondertussen geven consumenten nu nog wel veel geld uit.”

Hoge kosten

Ondernemers hebben last van hoge kosten. De afzetprijzen van de industrie waren in juli 28% hoger dan een jaar eerder. Blijkbaar worden die hoge kosten slechts ten dele doorberekend aan de consument. Woensdag maakt het CBS de inflatie voor consumenten bekend.