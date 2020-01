Amsterdamse modeschool in Italiaanse handen

Het is de eerste aankoop van de Luiss Business School in het buitenland. De Amsterdam Fashion Academy bestaat sinds 2013 en is een particuliere instelling. Van de circa 200 studenten komen veel uit het buitenland.

„De aankoop van de Amsterdam Fashion Academy is een historische mijlpaal voor de Luis Business School en voor onze universiteit in het algemeen. De Luiss-universiteit toont aan dat ze een dynamische realiteit in expansie is, met aandacht voor uitdagingen op het gebied van opleidingen van internationaal niveau”, aldus de voorzitter Vincenzo Boccia.