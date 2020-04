Gebladderd goud doet nieuwe aanval op $1600

Het vooruitzicht dat er een stroom aan slechte macrocijfers aan zit te komen, wakkerde de animo voor de veilige haven goud weer aan. De prijs van het edelmetaal dat de voorbije dag nog gas had terugegenomen, veerde op tot net onder de $1600 per troy ounce.

Over het gehele eerste kwartaal heeft goud een mooie rit omhoog gemaakt met een plus van bijna 5%. Begin maart werd nog een voorlopige jaartop neer gezet van $1677.

De nervositeit is weer flink in de aandelenmarkten getrokken nadat de Amerikaanse president Trump waarschuwde voor de zware gevolgen van het coronacrisis. Experts houden er rekening mee dat goud de wind weer stevig in de rug kan krijgen bij het vooruitzicht van een wereldwijde recessie.