Aandeelhouders VolkerWessels geven groen licht aan overname door Reggeborgh

AMERSFOORT (AFN) - Grootaandeelhouder Reggeborgh heeft weer aandelen in bouwbedrijf VolkerWessels bijgekocht. Het investeringsfonds van de familie Wessels kocht 28.800 aandelen voor een gemiddelde prijs van 21,90 euro per stuk. Reggeborgh heeft nu 75,16 procent van het bouwbedrijf in handen.