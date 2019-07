'ArcelorMittal boekt lager resultaat'

De consensus voor het bedrijfsresultaat (ebitda), de belangrijkste winstgraadmeter bij ArcelorMittal, ligt op ruim 1,5 miljard dollar. In het eerste kwartaal was dit bijna 1,7 miljard dollar. De grootste staalproducent ter wereld had eerder dit jaar al gezegd last te hebben van de zwakte op de staalmarkt en concurrentie van goedkoop buitenlands staal op de Europese markt. Ook kampt het in Amsterdam genoteerde bedrijf met hogere grondstofkosten.

Volgens een analistenconsensus opgesteld door persbureau Bloomberg zou de omzet uitkomen op 19 miljard dollar. In het eerste kwartaal was dit bijna 19,2 miljard dollar.

Overnamestrijd

Naast de cijfers zal de aandacht van beleggers ook uitgaan naar geluiden over de staat van de wereldwijde staalmarkten. Onlangs kondigde ArcelorMittal nog aan de prijzen voor plat staal in de Verenigde Staten opnieuw te verhogen, terwijl in mei werd gezegd dat het mes wordt gezet in de Europese staalproductie door de tanende vraag en dumping van goedkoop staal uit het buitenland. ArcelorMittal heeft geklaagd dat de Europese Unie te weinig doet op het gebied van handelsbescherming van de staalsector.

Verder zal worden gelet op opmerkingen rond de slepende overnamestrijd om het Indiase Essar Steel. De overname werd recent tijdelijk gepauzeerd door het Indiase hooggerechtshof vanwege een conflict met schuldeisers van Essar. De strijd rond Essar sleept zich al ruim een jaar voort.