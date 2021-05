Column: angst regeert in grondstofmarkten

Het is in een post-Covid-19-tijdperk een invloedrijker fenomeen geworden: de fear-of-missing-out (kortweg FOMO). De angst om iets te missen leverde al veel sociale stress op bij veel tieners en vroeg twintigers, maar heeft inmiddels ook veel financiële markten bereikt. Het zorgt voor hogere prijzen voor aandelen, bitcoins, huizen en grondstoffen. Maar speculanten in grondstofmarkten zitten tegelijkertijd ook in de piepzak en zijn hypernerveus. Bij elk gerucht van slecht economisch nieuws neemt de angst toe en dalen terstond de prijzen.