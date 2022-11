Lithium-koorts voor autobatterij stuwt omzet en resultaat AMG

Dat blijkt uit het kwartaalresultaat dat het aan het Damrak genoteerde bedrijf woensdag nabeurs meldde. De leverancier van bijzondere metalen, mineralen en legeringen aan bijvoorbeeld de transport- en luchtvaartsector, profiteerde van hogere prijzen. Ondanks een record bleef het op onderdelen iets onder de marktverwachtingen voor zijn derdekwartaalresultaten.

AMG verhoogde woensdag wel zijn outlook voor het bedrijfsresultaat tot $320 miljoen, de schatting was vorig kwartaal nog $280 tot $300 miljoen. In het tweede kwartaal troefde AMG de verwachting van analisten af.

Beleggers kijken bij AMG Advanced Metallurgical momenteel vooral naar de groei in lithiumverwerking, de tak AMG Lithium. Het profiteert van de enorme vraag onder batterijbouwers, lithium geeft in batterijen een energiebesparing en versnelt de overdracht van stroom. Het kan door uitbreiding van zijn productie ook in steeds grotere volumes lithium voor batterijauto’s leveren.

Filtering van groene lithium voor batterijauto’s. Ⓒ ANP / HH

Aan lithium is wereldwijd geen gebrek. Chili kent grote voorraden met lithium die uit velden vol witte pekel wordt gewonnen. Er ontstaat wel voorzienbare schaarste als het om snel, commercieel betaalbare winning gaat. Komende decennia komen er tientallen miljoenen batterijauto’s bij. Die bovendien vervolgens vervangen moeten worden, waarvoor opnieuw lithium nodig is.

Uitbreiding

AMG breidde zijn mijnbouw voor lithiumspodumeen in Brazilië uit. Het werkt ook aan een productielijn voor lithium in Bitterfeld-Wolfen in Duitsland. Daar sloot het een driejarige overeenkomst voor de levering van lithium aan het Koreaanse EcoPro, een toeleverancier aan batterijenbouwers, hoewel AMG de fabriek in Bitterfeld-Wolfen nog moet afronden.

Het zet zijn vanadiumproductie - ook essentieel voor batterijen - in de Verenigde Staten door. Het groeit met een joint-venture voor vanadium in Saoedi-Arabië.

Berenberg verhoogde onlangs het koersdoel voor het aandeel AMG van €41 naar €51, bij een gehandhaafd koopadvies. ING houdt een koopadvies, en verwacht dat er ruimte tot €50 per aandeel in zit, zo meldde de analist twee weken geleden.

Het onderdeel AMG Lithium zou volgens sommige analisten 75% meer waard kunnen zijn, dan waarvoor het bij de huidige marktwaarde in de boeken staat.

Het bedrijf met een marktwaarde van $766 miljoen noteert dit jaar 14,1% winst in de Midkap, die sinds 1 januari 16% heeft verloren.