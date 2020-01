’Wall Street lager door zorgen oprukkend coronavirus’

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan donderdag voor een lagere opening. Het sentiment op Wall Street wordt gedrukt door zorgen over het almaar verder oprukkende nieuwe coronavirus in China, met een snel oplopend dodental. Daarnaast buigen Amerikaanse beleggers zich over een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten van grote namen als Facebook, Microsoft, Tesla en Coca-Cola.