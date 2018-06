Europese automarkt groeit weer

Volgens brancheorganisatie ACEA verkochten autodealers in de Europese Unie in de meetperiode bijna 10 procent meer auto's dan een jaar eerder. In de eerste vier maanden van het jaar was sprake van een stijging met bijna 3 procent.

In totaal rolden er in april afgerond zo'n 1,3 miljoen auto's de showrooms uit. In alle grote autolanden was sprake van een verkoopplus. Nederlandse autobedrijven brachten ruim 34.000 wagens aan de man. Dat komt neer op een stijging van 17,5 procent. Deze cijfers werden eerder al door brancheorganisaties BOVAG, RAI Vereniging en RDC bekendgemaakt.

Volkswagen is traditiegetrouw marktleider in de Europese Unie. Het Duitse concern heeft ruim een kwart van de Europese automarkt in handen. Het marktaandeel van nummer twee PSA Peugeot Citroën is door de overname van Opel vorig jaar wel flink toegenomen tot 16 procent. Renault, waartoe ook Dacia en Lada behoren, is de nummer drie met bijna 11 procent marktaandeel.