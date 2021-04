Kooplust bij Heijmans; Neways steelt show na overnamebod

De AEX-index noteert rond kwart voor tien fractioneel hoger op 710,63 punten De Midkap-index gaat 0,1% vooruit naar 1044,96 punten.

Wall Street liet gisteravond een positief beeld zien. Facebook blonk uit na de cijfers. Apple dat ook de boeken had open gedaan zag de openingswinst uiteindelijk geheel wegsmelten. Nabeurs presenteerde Amazon sterke cijfers.

In Japan ging de Nikkei-index vanochtend lager de week uit. Vooral de tik voor elektronicareus Sony na de cijfers speelde het sentiment parten.

Signify blinkt uit

In de AEX pakt Signify de koppositie met een koerssprong 6%. Het verlichtingsbedrijf wist de omzet afgelopen kwartaal op te voeren en boekte ook meer winst. Het verlichtingsbedrijf ziet signalen van economisch herstel, maar kampte wel met materiaaltekorten.

Unibail volgt op ruime afstand met een winst van 1,1%. Voor IMCD hebben beleggers 0,6% meer over.

KPN koerst 0,1% hoger. Het telecomconcern zag in het eerste kwartaal zijn klantenbestand groeien. Het concern behaalde minder omzet maar zag de winst stijgen, mede dankzij kostenbesparingen.

Besi daarentegen duikt 6,1% omlaag. De toeleverancier voor de chipindustrie schroefde zijn productie in het eerste kwartaal flink op om aan de sterk toegenomen vraag van klanten te voldoen, maar de omzetgroei lag aan de onderkant van de eigen prognose. Branchegenoot ASMI zakt 0,4% weg.

ING maakt ook een terugtrekkende beweging met een verlies van 0,9%.

Midkapper Corbion sprint 3,4% vooruit. Het speciaalchemiebedrijf kende een sterke start van het jaar. Ook verwacht hij dat de autonome groei van de drie divisies van het bedrijf dit jaar sterk blijft. Naast Corbion openden ook detacheerder Brunel, vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen en biotechnoloog Vivoryon Therapeutics de boeken.

ASCX-fonds Heijmans was ook in goede doen na de resulaten met een plus van 2,6%. Het bouwbedrijf verkocht in het eerste kwartaal meer woningen dan in dezelfde periode een jaar terug.

Brunel kan ook op kopersinteresse rekenen na het open doen van de boeken. De detacheerder krijgt er 2,8% bij.

Van Lanchot Kempen dikt 0,4% aan na de inzage van de prestaties bij de bank voor rijke particulieren.

Lokaal fonds Neways schiet 11% omhoog naar €12,20. Grootaandeelhouder VDL heeft een bod van €12,50 per aandeel in contanten op tafel gelegd voor de elektronicafabrikant.

