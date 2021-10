Premium Het beste van De Telegraaf

Column: fictief rendement eigen huis belasten is schending grondrecht

Door Jan Maarten Slagter

Er loopt een kloof door Nederland. Aan de ene kant zien we de eigenhuisbezitters, die iedere maand likkebaardend de nieuwste NVM- en CBS-cijfers afwachten. Weer is hun vermogen gegroeid; gemiddeld bijna 20% over het afgelopen jaar. Zonder dat ze er iets voor hebben hoeven doen. En in de meeste gevallen zonder dat er een cent belasting over hoeft te worden betaald – de meeste huizenbezitters profiteren van een hypotheekrenteaftrek die het eigenwoningforfait ruim overstijgt.