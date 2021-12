Premium Het beste van De Telegraaf

Gedwongen krimp dreigt voor Schiphol, wat zijn de gevolgen?

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Het kabinet breekt zich het hoofd over de stikstofcompensatie van Schiphol. Omdat er niet voldoende compensatie gevonden kan worden voor de stikstofuitstoot hangt een gedeeltelijke sluiting in de lucht als Schiphol. Een stevige krimp van de nationale luchthaven gaat ten koste van duizenden banen en het vestigingsklimaat in Nederland, zo blijkt uit een rondgang.