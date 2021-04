Futures: AEX gaat naar klein verlies

De bull blijft vandaag achterwege op het Damrak, na tegenvallers in Azië. Ⓒ ANP / HH AEX 713.36 %

Amsterdam - Beurzen in Europa staan maandag voor een licht lagere opening in heel Europa. Beleggers hebben zorgen over de coronapandemie, die tot nieuw lockdowns heeft geleid. De markt verwerkt bovendien een groot aantal kwartaalresultaten.