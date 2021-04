Randstad achteruit op rode AEX in kwartaalcijferweek

De AEX noteert rond 11 uur 0,3% verlies bij kleine bewegingen tot 711,1 punten, de AMX staat 0,6% lager op 1036,6 punten.

Ook Nederland wacht geen versoepeling van de coronamaatregelen. Die worden verlengd tot 28 april.

De Britse FTSE-index zakt 0,5%, terwijl winkels en pubs vandaag deels heropenen. Broker CMC wijst echter op zorgen over de kans op een naderend referendum over Schotse onafhankelijkheid.

De Duitse DAX en de Franse CAC 40 noteren vlak.

Azië is lager gesloten. De Nikkei verliest 0,8%, de Shanghai Composite gaat 0,6% terug.

Internetbedrijf Alibaba accepteert een recordboete van $2,77 miljard na een aanklacht in China wegens marktmisbruik. De boete zou geen „significante gevolgen” voor zijn resultaten krijgen. Het aandeel stijgt 8%.

In China erkent het lokale RIVM dat ’s lands vaccinaties „niet zo’n hoge beschermingsgraad hebben”. In productiehuis India is een record aan coronabesmettingen vastgesteld.

Wereldwijd zijn 135,9 miljoen mensen besmet, 2,9 miljoen mensen zijn volgens data van Johns Hopkins Institute overleden.

New York lager

In New York staan beurzen na records voor de Dow Jones- en S&P 500-index op vrijdag 0,3% in het rood voor opening van de beurzen om half vier.

De rentevergoeding voor de 10-jaars Amerikaanse staatsobligatie zakt tot 1,649%. De dollar sterkt 0,2% aan tegen de euro tot $1,1879. Bitcoin stijgt 2% en nadert zijn record.

Microsoft staat vlak voor de overname in kunstmatige intelligentie van het Amerikaanse Nuance Communications tegen $16 miljard, aldus media.

ING verliest

Onderin de AEX staat ING op 1,4% koersverlies. Technologiefonds Prosus zakt na een teruggang vorige week met 1,4% en uitzender Randstad verliest 2%.

JPMorgan Cazenove haalt deze uitzender van de kooplijst, het koersdoel gaat bij de analist wel van €60 naar €65. De zakenbank ziet een stijging van inkomsten, maar maakt zich zorgen over de digitale investeringen waarvan JPMorgan niet meteen de inkomsten ziet komen.

Bij de hoofdfondsen staat data-analist Wolters Kluwer 0,7% hoger, chemiebedrijf DSM wint 0,5%. Telecombedrijf KPN gaat aan kop 1,5% opwaarts.

Grandvision in visier

Biotechfonds Pharming en Air France KLM vormen de bodem in de Midkap met ruim 1% koersdaling achter AMG, de leverancier van zeldzame metalen, die 2,8% afschraapt van zijn koers.

Optiekketen Grandvision en roestvaststaalmaker Aperam vallen positief op dankzij rond 0,7% koerswinst. GrandVision verkoopt zijn Chileense onderdeel Rotter y Kraus. Daarmee geven de Chileense mededingingsautoriteit goedkeuring aan de fusie met EssilorLuxottica. Alleen de toezichthouder in Turkije moet nog instemmen met de overname van GrandVision door Essilor.

Ahold Delhaize-supermarkten en mogelijk ook andere merken kampen met een forse uitval van artikelen zoals kaas na een hack bij een distributiebedrijf, meldt De Telegraaf. Het aandeel zakt 0,3%.

Bij de kleinere fondsen wint navigatiebedrijf TomTom 2% in aanloop van woensdag als het kwartaalresultaten meldt. Deze week staan ook Fagron, Just Eat Takeaway, NSI, Beter Bed en Fastned op de rol.

CTP bewoog nauwelijks. De logistiek vastgoedinvesteerder meldt dat de greenshoe of overtoewijzingsoptie bij de beursgang deels is uitgeoefend.

Er kwamen na de eerste 61 miljoen aandelen nog eens 6,7 miljoen stuks op de markt. Dat gaf €94 miljoen extra opbrengsten. De notering in Amsterdam leverde €947,9 miljoen op.

Webwinkel Coolblue gaat na de zomer naar de Amsterdamse beurs, aldus het FD. Aandeelhouders zouden op uitstel hebben aangedrongen om meer tijd voor de voorbereiding uit te trekken.

