Verkoopgolf techaandelen haalt AEX omlaag

De AEX sloot 0,8% lager op 707,4 punten. De AMX daalde 0,7% naar 1035,6 punten.

De Britse FTSE-index zakte 0,4%, terwijl winkels en pubs vandaag deels heropenen. Broker CMC wijst echter op zorgen over de kans op een naderend referendum over Schotse onafhankelijkheid. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren 0,1%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 0,2% respectievelijk 0,5% lager.

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) constateert dat beleggers een afwachtende houding aannemen in aanloop naar het kwartaalcijferseizoen dat deze week losbarst. „De verwachtingen zijn reeds hoog gespannen en daardoor zullen deze minder sterk worden overtroffen dan bij de bedrijfscijfers over het vierde kwartaal. Maar het gaat er vooral om hoe CEO’s naar de rest van het jaar kijken.”

Van Schie blijft voor de komende tijd positief over aandelen. „Veel landen zitten nu in een lockdown, maar de beurs kijkt vooruit en ziet dat een opening van de economieën nabij is. Het is wel belangrijk dat CEO’s bij de kwartaalpublicaties optimistisch blijven.”

Techaandelen verliezen

Onderin de AEX eindigden ASMI en Besi met verliezen van 2,6% respectievelijk 3%. ASML deed het met een neergang van 2,1% nauwelijks beter, ondanks een adviesverhoging naar kopen door zakenbank Kempen. Beleggers namen winst na de spectaculaire opmars van de toeleveranciers aan de chipsector in de afgelopen maanden.

Randstad zakte 2,1%. JPMorgan Cazenove haalde de uitzender van de kooplijst. De zakenbank ziet een stijging van inkomsten, maar maakt zich zorgen over de digitale investeringen waarvan JPMorgan niet meteen de inkomsten ziet komen.

Techinvesteerder Prosus en betalingsverwerker Adyen leverden 1,9% en 1,5% in.

Supermarkten van Ahold Delhaize (-0,8%) en mogelijk ook andere merken kampen met een forse uitval van artikelen zoals kaas na een hack bij een distributiebedrijf.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway blonk met een winst van 1,7% uit in aanloop naar de publicatie van een tussentijds bericht dinsdagochtend.

KPN klom 0,4%.

Grandvision in vizier

Ingenieursbureau Arcadis en de leverancier van zeldzame metalen AMG eindigden met minnen van 2,5% respectievelijk 2,3% onderaan bij de middelgrote fondsen. Biotechnologiebedrijf Pharming zakte 2,5%.

Kunstmestproducent OCI blonk met een plus van 2,1% uit.

Grandvision klom 0,8%. De optiekketen verkoopt zijn Chileense onderdeel, waardoor de lokale mededingingsautoriteit goedkeuring geeft aan de overname door EssilorLuxottica. Alleen de toezichthouder in Turkije moet nog instemmen.

De in de AScX-index opgenomen fietsenfabrikant Accell pakte er 2,7% bij.

TomTom won 0,4% in aanloop naar de publicatie van de kwartaalresultaten woensdag.

IT-dienstverlener Ordina leverde 2,6% in, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van €0,24.

Webwinkel Coolblue gaat na de zomer naar de Amsterdamse beurs, aldus het FD. Aandeelhouders zouden op uitstel hebben aangedrongen om meer tijd voor de voorbereiding uit te trekken.

