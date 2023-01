Varo Energy krijgt biogasleverancier uit Coevorden in handen

Bio Energy Coevorden meldde vorig jaar al zijn bestaande productie van 26 miljoen kubieke meter per jaar te kunnen laten groeien naar 50 miljoen kubieke meter groen gas. Die hoeveelheid is vergelijkbaar met het jaarverbruik van honderdduizend inwoners. Varo, dat ook private equityfonds Carlyle als grootaandeelhouder aan boord heeft, zegt binnen vier jaar de capaciteit nog eens te kunnen verdubbelen. Bio Energy is de grootste aankoop van Varo sinds 2015.

Het bedrijf uit Drenthe zal grondstoffen uit afvalstromen en mest produceren, waarmee 220.000 ton CO2-reductie per jaar te boeken is, afgezet tegen de huidige productie met gas.

Bioraffinanderij

Varo doet in Europa meerdere overnames, recent nog een in een bioraffinaderij in Finland. Het houdt zich ook bezig met olie- en gasproductie, opslag en handel van biobrandstoffen en vloeibaar gemaakt gas (lng) in Rotterdam en Amsterdam.

Het niet-genoteerde Varo met investeerder Marcel van Poecke als voorzitter steekt sinds vorig jaar tot 2026 ruim $3,5 miljard in voornamelijk duurzame energie, zoals in Bio Energy.

Bij Varo Energy bezit Vitol 50% van de aandelen, Carlyle heeft ook 50%. Het bedrijf breidt sinds 2016 met overnames gestaag uit in Nederland, zowel in de handel als in het retailnetwerk.

Aandeelhouders STAK Grisbe en Van Drie Groep houden in Bio Energy de overige 20% van het aandelenbelang in het bedrijf.