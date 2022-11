Belgische prinses steunt klimaatvandalisme

De prinses sprak deze woorden in het RTL-programma C’est pas tous les jours dimanche „Ik ben verontwaardigd door het feit dat miljoenen mensen sterven in deze klimaatcrisis, maar niet door het feit dat activisten soep gooien op schilderijen die achter glas zitten”, voegt ze eraan toe op Twitter.

Greta Thunberg

Prinses Marie-Esmeralda staat bekend om haar milieuactivisme. De jongste dochter van koning Leopold III en zijn tweede echtgenote Lilian Baals laat zich geregeld op de sociale media positief uit over klimaatspijbelaars en klimaatprotesten en spreekt haar steun uit voor personen als de radicale Zweedse actievoerster Greta Thunberg .

De Belgische koningstelg laat zich geregeld fotograferen met voorvechters van het milieu en neemt zelf ook deel aan manifestaties. Tijdens een bijeenkomst van Extinction Rebellion in Londen in 2019 werd ze zelfs even opgepakt. Ze is ook ere-ambassadeur van WWF België en gaat deze week naar Egypte voor de klimaatconferentie in Sharm-El-Sheikh.

De Belgische premier Alexander De Croo Ⓒ FOTO AFP

De Belgische premier Alexander De Croo was ook in het programma. Toen de de klimaatprotesten van de afgelopen weken, waarbij demonstranten zichzelf vastkleefden aan beroemde schilderijen of ze bekladden met soep, ter sprake kwamen, keurde de premier deze acties af. Hij sprak van ’vandalisme’. „Dat is geen oplossing voor wat dan ook”, vond hij.

"’Mensen zijn bang voor de toekomst’"

Prinses Esmeralda was het hier volstrekt niet mee eens: „We hebben alles geprobeerd, we hebben demonstraties geprobeerd, petities, vragen aan politieke leiders en we zitten nog steeds in dezelfde situatie van inactiviteit. Ik denk dat het normaal is om over te gaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid om dingen te bewegen. De mensen zijn bang, ze zijn bezorgd om hun toekomst.”

Koning Leopold II Ⓒ FOTO ANP

De openhartige tante van koning Filip heeft wel eens vaker een rel veroorzaakt. Zo zei ze begin dit jaar dat België excuses moet aanbieden voor de wreedheden uit het verleden in de voormalige Belgische kolonie Congo en gesprekken over compensatie moet beginnen. Ook wil de koninklijke actievoerster dat de standbeelden van haar voorvader koning Leopold II , de kolonisator van Congo, worden weggehaald.