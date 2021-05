’Salaris als onderpand voor lening in ruil voor lagere rente’

Salarisstrook als onderpand voor een persoonlijke lening. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Lenen kost nog steeds geld, maar het gemiddelde rentetarief voor persoonlijke leningen is het afgelopen jaar wel flink gedaald. Er is meer concurrentie op die markt gekomen omdat het doorlopend krediet als leningsvorm zo goed als is verdwenen.