’Hackers stelen broncode FIFA 21’

De gegevens worden te koop aangeboden op ondergrondse marktplaatsen op het dark web, het afgeschermde deel van het internet, aldus Motherboard.

De hackers claimen dat ze ook de code van de zogeheten Frostbite-engine in handen hebben gekregen. Dat is de software die nodig is om populaire games als Battlefield, FIFA 21 en Need for Speed te kunnen spelen.

Digitale roof

Volgens Motherboard heeft EA de digitale roof bevestigd. De hackers zouden geen toegang hebben gekregen tot gegevens van mensen die EA-games spelen. EA zelf heeft nog geen verklaring naar buiten gebracht.