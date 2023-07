Premium Het beste van De Telegraaf

Na sterke eerste jaarhelft zien experts beren op de weg Glas weer halfvol bij beurzen op golven AI: ’Prima omgeving voor aandelen’

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Na de malaise in het afgelopen jaar is de lach weer terug op de aandelenbeurzen. Het meevallende economische klimaat en het enthousiasme over het gebruik van kunstmatige intelligentie gaven flinke steun om het bankenleed in de VS en strenge centrale bankiers te weerstaan. De verwachte trap op de rem bij consumenten maakt beursexperts overwegend voorzichtiger over de tweede jaarhelft.