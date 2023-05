Premium Het beste van De Telegraaf

Werkvraag: hoe vertel ik mijn collega dat hij onfris ruikt?

Door Edith van schie Kopieer naar clipboard

Meerdere collega’s hebben aan mijn bureau gestaan met klachten over een medewerker. Hij doet zijn werk prima, is een aardige kerel, maar hij ruikt heel onfris. Dat is mij ook al eens opgevallen, maar nu collega’s erover klagen moet ik er wel iets mee. Hoe pak ik dat aan?