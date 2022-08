Veel ondernemers starten pas na jaren twijfel: ’Voelde als sprong in het diepe’

Premium Financieel

Vogelgriep slaat nu al toe in hart pluimveesector: vrees einde vrije-uitloopei

In het hart van de pluimveesector, de Gelderse Vallei, is het weer raak. Bij een pluimveebedrijf in Lunteren is vogelgriep geconstateerd. De schrik zit er goed in, want hartje zomer is er zelden een uitbraak van vogelgriep. Maar variant H5N1 is niet te verjagen. Pluimveehouders vrezen nu het najaar....