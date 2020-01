Dit is de kist waarin Carlos Ghosn Japan ontvluchtte

Ghosn, die huisarrest had in de Japanse hoofdstad in afwachting van zijn rechtszaak, dook een week geleden plotseling op in de hoofdstad van Libanon, het land waar zijn ouders vandaan komen en waar hij zijn jeugd doorbracht.

Inmiddels is duidelijk dat Ghosn door de douane op het vliegveld van Osaka heen wist te glippen in een enorme zwarte kist die normaal gebruikt wordt om geluids- of lichtapparatuur in te vervoeren. De Turkse politie heeft de ’zwarte doos’ inmiddels op vingerafdrukken onderzocht, meldt de Wall Street Journal. De Amerikaanse zakenkrant heeft ook een foto van de kist.

Ghosn maakte op weg naar Libanon een overstap in Turkije. Woensdag houdt de voormalig topman van Nissan, door justitie in Japan verdacht van belastingfraude en misbruik van bedrijfsgeld, een persconferentie.