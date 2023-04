Premium Het beste van De Telegraaf

Werkvraag: hoe specifiek mag zoekprofiel in vacature zijn?

Door Edith van Schie Kopieer naar clipboard

Wij zoeken twee nieuwe medewerkers en hebben een recruiter ingeschakeld om ons te helpen. Maar toen wij aangaven naar welk ’profiel’ we zoeken, kregen we de wind van voren; we zouden strafbaar bezig zijn door specifiek te zoeken naar één man en één vrouw tussen de dertig en vijftig jaar oud. Is dat zo?