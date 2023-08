Econoom: ’Zorgverzekeraars houden hand op knip, gevolgen voor patiënt vaker zichtbaar’

Amsterdam - Zorg aan patiënten kan in een aantal ziekenhuizen in het gedrang komen, omdat het ’budgetplafond’ dat de ziekenhuizen met zorgverzekeraars hebben afgesproken, bijna is bereikt. Voor veel behandelingen en operaties hebben ziekenhuizen een maximaal te besteden budget dat ze aan het begin van het jaar met zorgverzekeraars afspreken. Bij een aantal ziekenhuizen zijn die budgetten nu bijna op. Zorgeconoom Wim Groot verwacht dat dit probleem de komende jaren alleen maar toeneemt.

Het Alrijne Ziekenhuis in Leiden en Alphen aan de Rijn stopt vanaf oktober met planbare operaties voor de meeste patiënten omdat de maximale budgetten die met de meeste verzekeraars zijn afgesproken op zijn. Ⓒ ANP / HH