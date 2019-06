Amsterdam - De goudprijs is vrijdag naar een zesjaars hoogtepunt gestegen. De renteverlaging die de ECB en Federal Reserve beleggers voorspiegelen, bij een lage dollar, en het conflict tussen de VS en Iran maken goud gewild onder beleggers. Wat heeft goud dat zilver en staatsobligaties niet kunnen? En blijft het bij deze stijging? Vijf vragen over het gestolde ’angstzweet’ van de markt.